Moro reage a Lula e diz que presidente quer 'se vingar do povo brasileiro'

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) reagiu às afirmações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que o petista disse que queria "foder com o Moro" quando estava preso em Curitiba, como resultado da atuação do ex-juiz.

Em entrevista à CNN, Moro alegou que Lula quer se vingar da população brasileira e defendeu que as falas do presidente colocam em risco os seus familiares.

"Repudio veementemente. Acho que o presidente feriu a liturgia do cargo por utilizar esse palavreado de baixo calão e simplesmente a gente tem que questionar quando isso é utilizado como forma de desviar o foco dos fracassos do governo federal", afirmou. "Eu nunca levei essas questões para o lado pessoal, quando o presidente usa essa linguagem ofensiva contra mim, a meu ver ele gera até um risco pessoal para mim e minha família."

A revelação de Lula sobre os dias da prisão foram feitas durante entrevista ao site Brasil 247. Ele afirmou que pensasva em "se vingar dessa gente" que o colocou na prisão e, quando era questionado por procuradores se estava bem nos dias em que esteve preso, respondia que "vai ficar bem quando foder com o Moro".

"A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, porque no governo não tem apresentado os resultados", completou Moro.

O presidente foi condenado e preso por sentença assinada pelo então juiz Sergio Moro (União Brasil), hoje senador pelo Paraná. O petista foi acusado de se beneficiar de desvios de recursos na Petrobras a partir de investigações na Operação Lava Jato. A condenação acabou anulada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente e Moro parcial ao julgar Lula.