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Moro lidera disputa pelo governo do PR com 45%; Requião Filho tem 24%, aponta Paraná Pesquisas

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com 45% das intenções de voto, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 3. O deputado estadual Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar, com 24%, seguido por Sandro Alex (PSD), com 17,5%.

Adriano Funileiro (PCO) e Tayná Miessa (UP) têm 0,9% cada. Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) e Luiz França (Missão) registram 0,5% cada, enquanto Samuel de Mattos (PSTU) tem 0,4%. Os eleitores que não sabem ou não opinaram somam 4,9%, enquanto 5,4% afirmam que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

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Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Moro também aparece à frente, com 24,2%. Requião Filho é citado por 10,2% e Sandro Alex, por 6,3%.

O governador Ratinho Júnior (PSD) é mencionado por 1,7%, Luiz França, por 0,2%, e outros nomes somam 0,5%. A maioria dos entrevistados, 51,2%, não soube ou não opinou. Outros 5,8% responderam branco, nulo ou nenhum.

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Senado

Na disputa pelo Senado, Deltan Dallagnol (Novo) tem 30,8% das intenções de voto, seguido por Alexandre Curi (Republicanos), com 28,4%, e Gleisi Hoffmann (PT), com 25,7%. Como o Paraná elegerá dois senadores neste ano, cada entrevistado podia indicar até dois candidatos.

Filipe Barros (PL) aparece com 22,9%, Cristina Graeml (PSD), com 14,4%, e Dr. Rosinha (PT), com 13%. Marcelo Marcelino (PCO) tem 1,7%, Joaquim do MLB (UP), 1,3%, e Karen Guerreiro (Missão), 0,9%.

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Os eleitores que não sabem ou não opinaram somam 6,1%, enquanto 7,4% responderam branco, nulo ou nenhum.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.280 eleitores entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-03399/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PR/PESQUISA/PARANÁ
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