Moro lidera disputa pelo Governo do Paraná com mais que o dobro de Requião Filho

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O senador Sergio Moro lidera a disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Paraná Pesquisas. A sondagem, mostra o ex-juiz à frente em todos os cenários analisados, com vantagem expressiva sobre os demais pré-candidatos.

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No primeiro cenário estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — Moro aparece com 42,3% das intenções de voto. Em seguida está o deputado estadual Requião Filho, com 19,9%.

Na sequência aparecem o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, com 13,9%, e o deputado federal Sandro Alex, apontado como nome apoiado pelo governador Ratinho Júnior, com 10,7%.

Com percentuais menores, o empresário Tony Garcia registra 1,4% e o advogado Luiz França soma 0,9%. Os que não souberam ou não responderam representam 4,1%, enquanto votos brancos, nulos ou em nenhum dos nomes chegam a 6,8%.

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Moro amplia vantagem sem Rafael Greca

Em um segundo cenário, sem a presença de Rafael Greca, Moro amplia sua liderança e alcança 47,3% das intenções de voto.

Nesse recorte, Requião Filho aparece com 23,5%, seguido por Sandro Alex, com 12,8%. Tony Garcia registra 1,9% e Luiz França, 1,5%. Os indecisos somam 5,4%, enquanto 7,5% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos pré-candidatos apresentados.

Cenário espontâneo tem alto índice de indecisos

A pesquisa também avaliou o cenário espontâneo, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de nomes.

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Nesse caso, 66% disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Moro lidera com 16,1% das citações espontâneas, seguido por Requião Filho, com 4,8%.

O governador Ratinho Júnior, que não pode disputar a reeleição, foi lembrado por 3,3% dos entrevistados. Sandro Alex aparece com 2,1%, enquanto Rafael Greca registra 1,6%. Luiz França e Tony Garcia tiveram 0,1% cada. Outros nomes somaram 0,4%, e 5,5% declararam voto branco, nulo ou em ninguém.

Quase metade acredita na vitória de Moro

O instituto também perguntou aos entrevistados quem eles acreditam que vencerá a eleição para governador em 2026.

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Moro lidera novamente, com 47,9% das indicações. Requião Filho aparece em segundo lugar, com 14,8%, seguido por Rafael Greca, com 12,3%, e Sandro Alex, com 8,2%.

Luiz França e Tony Garcia registraram 0,9% cada. Já 15% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Requião Filho lidera rejeição

O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Requião Filho aparece na liderança desse indicador, com 35% dos entrevistados afirmando que não votariam nele.

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Moro surge em seguida, com 23,6% de rejeição. Rafael Greca registra 13,2%, Tony Garcia 11,3%, Sandro Alex 9,1% e Luiz França 7,9%.

Entre os entrevistados, 12,7% não souberam opinar, enquanto 9,3% afirmaram que poderiam votar em qualquer um dos nomes apresentados.

Como foi feita a pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores em 56 municípios paranaenses entre os dias 7 e 9 de junho. O levantamento possui grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

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A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-06978/2026.