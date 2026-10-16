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Moro, Jorginho e Zucco intensificam agendas de campanha para Flávio no Sul neste sábado

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os três governadores eleitos pelo PL na Região Sul, Sergio Moro (PR), Jorginho Mello (SC) e Luciano Zucco (RS), participam neste sábado, 17, de mobilizações em Florianópolis e Curitiba em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A programação também envolve os senadores eleitos pelos três Estados, com uma motociata pela manhã na capital catarinense e uma carreata à tarde na capital paranaense.

Entre os senadores eleitos que participam da articulação estão Carol De Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL), por Santa Catarina; Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo), pelo Rio Grande do Sul; e Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), pelo Paraná. O primeiro suplente de Moro no Senado, Luis Felipe Cunha (PL), que assumirá a cadeira em 2027, também está previsto na mobilização.

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Em Florianópolis, a concentração da motociata começa às 8h22, com largada prevista para as 10h22, na Via Expressa Sul, próximo ao trevo do Pantanal. O percurso deverá durar aproximadamente uma hora e terminar na Beira-Mar Continental, onde os governadores e demais lideranças devem conceder uma entrevista coletiva às 11h30.

Após a mobilização catarinense, os governadores seguem para Curitiba, onde participarão de uma carreata com saída prevista para as 14h45, nas proximidades da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida. O percurso seguirá até a Boca Maldita, no centro da capital, onde está previsto um ato com apoiadores do candidato do PL. A organização também prevê uma entrevista coletiva com os governadores e senadores eleitos pelo Paraná.

Flávio não tem presença confirmada nas mobilizações do Sul. O candidato tem agendas previstas no Espírito Santo e na Bahia neste sábado, embora os organizadores do ato em Curitiba ainda considerem a possibilidade de sua participação, que depende de confirmação oficial.

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As atividades fazem parte da mobilização de lideranças do PL e de partidos aliados para o segundo turno presidencial, marcado para 25 de outubro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/APOIO/SUL
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