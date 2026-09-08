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Moro foi a ato em SP com Flávio no 7 de Setembro da Avenida Paulista

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) deixou o Estado no feriado de 7 de Setembro para participar de uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e de lideranças do partido. Em Curitiba, o Grito dos Excluídos e das Excluídas reuniu manifestantes em defesa de pautas como o fim da escala 6x1, moradia e direitos indígenas.

Moro começou o dia no desfile cívico-militar de 7 de Setembro na capital paranaense. Às 15h, participou da manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, acompanhado dos candidatos ao Senado pelo Paraná Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), além de candidatos a deputado estadual e federal da coligação.

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O ato em São Paulo reuniu Flávio Bolsonaro, parlamentares e outras lideranças políticas. Durante a manifestação, houve discursos sobre as eleições de outubro, críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e manifestações de apoio ao ministro André Mendonça.

Grito dos Excluídos

Em Curitiba, cerca de mil pessoas participaram do 32º Grito dos Excluídos e das Excluídas na tarde de segunda-feira. A mobilização percorreu a região central da capital paranaense e reuniu movimentos populares, representantes de povos indígenas e outras organizações.

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Entre as bandeiras defendidas pelos manifestantes estavam o fim da escala de trabalho 6x1, o direito à moradia, o combate à violência de gênero e a defesa da soberania nacional. Participantes também fizeram críticas ao avanço da extrema-direita.

Mais de 60 integrantes de uma ocupação indígena localizada na Região Metropolitana de Curitiba participaram da manifestação. O ato ocorreu no mesmo dia do desfile cívico-militar que marcou as comemorações da Independência na capital.

Adversários

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Os candidatos Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) também cumpriram agendas de campanha durante o feriado.

Requião começou o dia com uma entrevista a rádio. Depois, visitou a Feira da Louça, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, e participou do lançamento de um comitê de campanha na capital. À noite, participou de uma reunião virtual entre candidatos e eleitores.

Sandro também acompanhou pela manhã o desfile de 7 de Setembro, em Curitiba. De tarde o candidato participou de um encontro com jovens e fiéis da Igreja Católica em Londrina, no Norte do Estado.

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ELEIÇÕES 2026/PR/MORO/ATO/PAULISTA/7 DE SETEMBRO
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