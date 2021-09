Da Redação

Moro avalia disputar eleições, diz vice-líder do Podemos

O vice-líder do Podemos no Senado, Oriovisto Guimarães, diz que Sergio Moro revelou que não são só questões políticas que ele está levando em conta para decidir se será ou não candidato, mas, principalmente, questões pessoais.

“São vários problemas que ele tem que resolver. Ele tem que resolver problemas com a família dele, ele é um homem que depende do salário dele para sobreviver, ele não é um homem que tenha muitos recursos, tá bem de vida, tem um bom salário, mas depende desse salário, teria que fazer um acerto com o empregador dele. Não é uma decisão fácil para ele”, afirma.

Guimarães também diz que Sergio Moro tem como foco uma possível candidatura à Presidência, e nega que ele tenha interesse em concorrer a outras vagas. “Nunca tive nenhuma conversa em que ele manifestasse esse desejo. Nem ao Governo do Estado do Paraná, nem senador. Eu vejo muita especulação sobre isso”, destaca.

O senador, que é um dos principais entusiastas da candidatura de Moro na legenda, reforça que o ex-juiz ainda não decidiu se será ou não candidato. “Ele nunca disse sim, ele nunca confirmou a candidatura, mas ele também nunca disse não, ele nunca disse ‘não serei’. Enquanto ele não disser ‘não serei’, nós continuaremos”.

