Moro afirma ter ficado 'estarrecido' com cassação de Deltan Dallagnol

Redação (via Agência Estado)

O senador Sérgio Moro, ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, se disse "estarrecido" com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Em suas redes, ele classificou Dallagnol como uma "voz honesta na política" e se solidarizou com os eleitores do Estado no qual nasceu a Lava Jato.

A mulher de do ex-juiz e agora ex-colega de Deltan na Câmara, Rosângela Moro, se disse solidária aos eleitores de Deltan Dallagnol. "Perde o Paraná, perde o país, perde a Câmara dos Deputados", afirmou.

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) também criticou a cassação de Dallagnol, na noite desta terça-feira, em votação unânime no TSE. "A cassação do deputado Deltan Dallagnol é um ABSURDO! Não tem outro nome: é PERSEGUIÇÃO POLÍTICA! Retrato de um país que pune quem combate a corrupção e tem como presidente um sujeito que liderou o governo mais corrupto da história do país. É o poste mijando no cachorro!", escreveu nesta quarta-feira.