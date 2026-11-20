O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou nesta sexta-feira, 20, para manter o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sem seus passaportes e proibido de manter contato com seu amigo, o advogado Willer Tomaz. O senador é investigado por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo bets estrangeiras e empresas ligadas a Tomaz.

Derrotado na eleição presidencial, Flávio descumpriu ordem anterior para entregar passaportes à Polícia Federal e fugiu do Brasil, em 27 de outubro.

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Os advogados dele pediram para que o STF revertesse todas as restrições. O caso foi levado ao plenário virtual da Primeira Turma do STF pela presidente do colegiado, ministra Cármen Lúcia, nesta sexta-feira e deve ser julgado até o dia 30.

"O investigado evadiu-se do território nacional, violando o dever de permanência no país e a obrigação de entregar os documentos de viagem. Os elementos probatórios demonstram a efetiva atuação do investigado, com potencial para obstruir as investigações em curso, por meio da fuga do distrito da culpa", frisou Moraes.

Flávio Bolsonaro foi intimado no dia 26 de outubro para entregar seus passaportes em um prazo de 24 horas. O prazo venceu no final da manhã do dia 27, sem que ele cumprisse a ordem de Alexandre de Moraes, que também proibiu expressamente o senador de deixar o País.

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Em seguida, Flávio Bolsonaro fugiu do País pela fronteira com a Argentina e tomou um avião particular rumo aos Estados Unidos com a família.

As medidas contra Flávio foram impostas por Moraes no âmbito de um inquérito aberto para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro do senador com o advogado Willer Tomaz. A PF encontrou registros de e-mail nos quais Flávio era citado como operador de uma conta no exterior vinculada ao advogado. Tomaz deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos após ter entrado na mira de investigações.