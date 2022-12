Moraes sinaliza que julgamento sobre orçamento secreto deve terminar amanhã

Débora Álvares e Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, sinalizou nesta quarta-feira, 14, que o julgamento da ação do orçamento secreto pode terminar na quinta-feira, dia 15. O STF retoma ainda nesta quarta a análise do processo com o voto da presidente da Corte, Rosa Weber.

O caso tem gerado grande repercussão na política e sido um dos pontos a travar a votação da Proposta de Emenda à Constituição da transição pela Câmara. Deputados têm demonstrado incômodo com as incertezas do julgamento e temem que o STF declare a inconstitucionalidade das emendas de relator. Questionado ao chegar ao Seminário STF em ação, promovido nesta quarta-feira pelo IEJA, Moraes disse acreditar que o julgamento termina na quinta.