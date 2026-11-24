O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou nesta terça-feira, 24, o pedido da defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli para abater da pena o tempo em que ela ficou presa na Itália e em prisão provisória no Brasil.

A defesa da deputada cassada pediu, na última sexta-feira, 20, a detração penal dos dez meses de prisão cumpridos na Itália e de 298 dias de prisão provisória e medidas cautelares no Brasil.

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O tempo seria descontado da pena fixada em dez anos, no caso em que Zambelli foi condenada pela Suprema Corte por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificar documentos, entre eles um mandado de prisão contra Moraes.

O ministro negou o pedido e o julgou prejudicado. Na decisão, ele afirmou que Zambelli se encontra foragida, "de modo que eventuais benefícios na execução da pena somente serão analisados com o início do cumprimento da pena".

Detração penal é o processo de abater o tempo em que a pessoa condenada esteve presa preventivamente ou administrativamente, no Brasil ou fora.

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Dias após ser condenada no STF pelo caso, em maio de 2025, a ex-deputada, que também é cidadã italiana, deixou o Brasil. Ela foi presa na Itália no final de julho do mesmo ano, após passar dois meses foragida, e solta em maio de 2026.

Em nota, a defesa da deputada cassada afirmou que "o tempo que Zambelli ficou presa na Itália, assim sendo os quase 300 dias que a ex-parlamentar ficou presa na Itália devem ser descontadas da sua pena a cumprir, cálculo de pena correto não analisado pelo Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da Revisão criminal ainda em trâmite".