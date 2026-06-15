Moraes rejeita pedido da DPU e mantém julgamento de Eduardo Bolsonaro para a terça-feira
Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 10:52:00 Editado em 15.06.2026, 10:59:37
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou um pedido da Defensoria Pública da União (DPU) e manteve para a terça-feira, 16, o julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Eduardo responde à acusação de coação no curso do processo.
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Segundo a denúncia, ele teria atuado para tentar interferir no andamento da ação que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, processo que resultou na condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).