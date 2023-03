Moraes: Pacheco é um dos 'grandes defensores' do Estado Democrático de Direito

Sofia Aguiar e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, classificou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como um dos "grandes defensores" do Estado Democrático de Direito e ressaltou sua amizade com a Justiça Eleitoral. De acordo com Moraes, o senador é um "agregador" e detentor de paciência para discutir questões políticas.

continua após publicidade .

"Duplamente homenageado Pacheco como jurista eminente e político defensor do Estado Democrático", declarou o ministro, em cerimônia de entrega da comenda da Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral (Assis Brasil) ao presidente do Congresso nesta terça-feira, 7. Moraes pontuou que Pacheco "realiza atividade político partidário sem ódio, descriminação nem violência".

Ao parabenizar a postura do senador, em especial durante as eleições de 2022, o presidente do TSE disse que Pacheco é um homem público "absolutamente intransigente em relação aos pilares da democracia e Estado de Direito". "Parabéns pela firmeza de caráter, inegável competência, honestidade e sincera amizade com a justiça eleitoral", declarou.