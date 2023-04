Moraes manda secretaria do DF informar se é preciso transferir Torres a hospital

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informe, em até 48h, se o batalhão da Polícia Militar onde o ex-ministro Anderson Torres está preso possui as condições necessárias para garantir sua saúde. A secretaria também deverá informar se "entende conveniente a transferência para hospital penitenciário".

continua após publicidade .

Mais cedo, o ministro Luís Roberto Barroso negou dois habeas corpus que pediam a liberdade de Torres sob o argumento de que ele está com a saúde mental debilitada e corre risco de suicídio. Em ambos os casos, Barroso assinalou que a jurisprudência da Corte não permite habeas corpus contra decisão monocrática de ministros da Corte.

Torres está preso preventivamente desde 14 de janeiro por determinação de Moraes. Paira sobre ele a suspeita de omissão, enquanto secretário de Segurança Pública do DF, em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro.