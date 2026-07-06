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Moraes manda Exército entregar armas de Bolsonaro à PF

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 12:09:00 Editado em 06.07.2026, 12:18:53
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Exército entregue à Polícia Federal oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na semana passada, ao autorizar a prorrogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, o ministro havia determinado a apreensão dos armamentos do ex-presidente.

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A defesa de Bolsonaro informou que oito armas estavam no Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília.

Os advogados solicitaram permissão para transportá-las, mas Moraes determinou que a entrega dos armamentos fosse realizada diretamente entre Exército e PF.

A lista de armamentos que serão entregues inclui cinco pistolas, duas espingardas e um fuzil.

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BOLSONARO/PRISÃO/ARMA/APREENSÃO/STF/MORAES/ENTREGA/PF
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