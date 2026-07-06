Moraes manda Exército entregar armas de Bolsonaro à PF

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Exército entregue à Polícia Federal oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na semana passada, ao autorizar a prorrogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, o ministro havia determinado a apreensão dos armamentos do ex-presidente.

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A defesa de Bolsonaro informou que oito armas estavam no Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília.

Os advogados solicitaram permissão para transportá-las, mas Moraes determinou que a entrega dos armamentos fosse realizada diretamente entre Exército e PF.

A lista de armamentos que serão entregues inclui cinco pistolas, duas espingardas e um fuzil.