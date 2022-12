Moraes é ovacionado na abertura da cerimônia de diplomação de Lula e Alckmin

Lavínia Kaucz e Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Começou por volta das 14h30 desta segunda-feira, 12, a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu vice, Geraldo Alckmin. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi ovaciado pela plateia ao abrir o evento. A diplomação atesta o resultado da eleição deste ano.

Estão presentes na mesa os demais ministros do TSE, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os ministros do TSE, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Ordem das Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.

Na primeira fila do plenário lotado, estão a futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, os ex-presidentes Dilma Rousseff e José Sarney e Fernando Haddad, anunciado por Lula como futuro ministro da Fazenda.