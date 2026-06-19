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Moraes autoriza que Bolsonaro preste depoimento sobre arma apreendida pela Polícia Civil

Escrito por Gustavo Côrtes (via Agência Estado)
Publicado em 19.06.2026, 19:16:00 Editado em 19.06.2026, 19:22:31
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira, 19, que Jair Bolsonaro preste depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal sobre a apreensão de uma arma.

No último dia 16, houve registro de ocorrência sobre a apreensão de uma arma nove milímetros que pertence ao ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar. Foi aberto um inquérito para apurar o fato. A arma estava em poder de um dos seguranças de Bolsonaro que fora parado numa blitz policial.

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A polícia solicitou a Moraes permissão para interrogar Bolsonaro na próxima quarta-feira, 24, por videoconferência. O ministro, contudo, determinou que o depoimento seja colhido presencialmente na terça-feira, 23, às 15h na casa onde o ex-presidente cumpre pena.

Ele está em uma casa em um condomínio do bairro Jardim Botânico, em Brasília.

O ministro pediu ainda que os advogados apontem um profissional de saúde que acompanhará Bolsonaro durante o cumprimento da pena. A defesa havia escolhido Eduardo Torres, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

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Moraes rejeitou e afirmou que Torres não detém qualificação para acompanhar o quadro de saúde do ex-presidente, que sofre com soluços e outras complicações em decorrência da facada de que foi vítima em 2018, durante campanha eleitora.

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