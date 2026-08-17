Moraes autoriza Bolsonaro a ser atendido por dentista, sob condição de sigilo da consulta

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda, 17, a ida de Jair Bolsonaro ao dentista. O ex-presidente só poderá realizar o atendimento odontológico se mantiver a data e horário em sigilo.

Pela determinação de Moraes, foi indicado que a consulta, por razões de segurança, pode ser feita no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal mediante escolta. A defesa de Bolsonaro havia pedido que ela ocorresse no consultório da esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O despacho do ministro também deliberou que a data e o horário do atendimento deverão ser estabelecidos entre o Tenente-Coronel Allenson Nascimento Lopes, Subdiretor do Núcleo de Custódia da PM do DF, e a defesa de Bolsonaro. Moraes ressaltou que, se essa informação for vazada, a consulta odontológica pode ser cancelada.

Jair Bolsonaro está atualmente preso em regime domiciliar por razões humanitárias. Moraes considerou a idade e o quadro de saúde do ex-presidente - condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes - para tomar a decisão.