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Moraes autoriza Bolsonaro a ser atendido por dentista, sob condição de sigilo da consulta

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda, 17, a ida de Jair Bolsonaro ao dentista. O ex-presidente só poderá realizar o atendimento odontológico se mantiver a data e horário em sigilo.

Pela determinação de Moraes, foi indicado que a consulta, por razões de segurança, pode ser feita no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal mediante escolta. A defesa de Bolsonaro havia pedido que ela ocorresse no consultório da esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, em Brasília.

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O despacho do ministro também deliberou que a data e o horário do atendimento deverão ser estabelecidos entre o Tenente-Coronel Allenson Nascimento Lopes, Subdiretor do Núcleo de Custódia da PM do DF, e a defesa de Bolsonaro. Moraes ressaltou que, se essa informação for vazada, a consulta odontológica pode ser cancelada.

Jair Bolsonaro está atualmente preso em regime domiciliar por razões humanitárias. Moraes considerou a idade e o quadro de saúde do ex-presidente - condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes - para tomar a decisão.

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