O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a transferência da prisão domiciliar do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, de Brasília para Niterói, no Rio de Janeiro. A decisão, protocolada no processo nesta sexta-feira, 27, atende a um pedido da defesa feito na semana passada. Ele foi condenado por participação na trama golpista.

Na decisão, o ministro afirmou que a defesa de Cid justificou a necessidade de mudança, por razões familiares e financeiras, e que apontou um local específico para o cumprimento da pena. Em Niterói, o ex-ajudante de ordens deve ficar na casa de seu pai, general da reserva Mauro Lourena Cid.

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Segundo o ministro, a indicação exata do novo endereço "afasta a possibilidade de prejuízo ao cumprimento da pena, mostrando-se proporcional e razoável a concessão da alteração requerida, condicionada à manutenção dos termos da execução pena".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia se manifestado a favor do deferimento do pedido "desde que rigorosamente preservadas as condições da execução da pena impostas pelo Supremo Tribunal Federal".

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro não pode sair, de acordo com a condenação, da Comarca e do recolhimento domiciliar no período noturno, entre 20h e 6h, de segunda a sexta-feira, e integralmente nos finais de semana.

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A defesa de Mauro Cid afirma que a continuação da pena em Brasília "perdeu o sentido" e se tornou cara, já que a sua família reside no Rio de Janeiro. "O cumprimento da pena naquele Estado se tornou uma questão absolutamente indispensável", alega.

Mauro Cid foi condenado a dois anos de reclusão, com regime inicial aberto, após delação premiada sobre a tentativa de golpe de estado. Até o momento, o ex-funcionário do ex-presidente já cumpriu um ano e dois meses de pena, se somado o período relativo à prisão preventiva, conforme descrito por Moraes.