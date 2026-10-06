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Moraes arquiva inquérito aberto contra Do Val, Eustáquio e Allan dos Santos por ataques à PF

Escrito por Vinícius Valfré (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou investigação contra bolsonaristas suspeitos de obstrução da Justiça e de intimidar delegados da Polícia Federal.

Os alvos eram os influenciadores Oswaldo Eustáquio, Allan dos Santos e Ed Raposo, além do senador Marcos do Val (Avante-ES).

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A decisão é do dia 4 de setembro, mas foi revelada pelo Valor Econômico na segunda-feira, 5, e confirmada pelo Estadão. Moraes atendeu pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PGR afirmou, em parecer enviado a Moraes, que as condutas, principalmente, de Do Val, Eustáquio e Dos Santos revelaram evidente vontade de ofender a idoneidade de policiais que faziam investigações sobre atos antidemocráticos no STF, em especial o delegado Fábio Shor.

Disse os investigados ultrapassaram o "limite da tolerância", mas que as provas não demonstram articulação estruturada para dolosamente incitar a prática de crimes contra agentes públicos.

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"Embora a PF tenha optado pelos indiciamentos por embaraço à investigação de organização criminosa e incitação ao crime, não há substrato probatório suficiente para inserir os fatos apurados sob as molduras destes tipos penais", opinou a PGR.

A PF havia pedido o indiciamento dos investigados por esses crimes. O inquérito foi aberto para apurar supostas articulações dos investigados em uma campanha de exposição e intimidação virtual contra policiais que atuavam em investigações em trâmite sob a relatoria de Alexandre de Moraes.

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