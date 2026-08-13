Monte Sinai: PF faz buscas contra lavagem de dinheiro de emendas parlamentares no Maranhão

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 13, a Operação Monte Sinai para investigar uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de emendas parlamentares, lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária no Maranhão.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, sendo três em São Luís e seis em municípios do interior do Estado. Também foram autorizados o bloqueio e sequestro de bens e valores, além da proibição de que empresas investigadas participem de licitações ou mantenham contratos com órgãos públicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Os elementos reunidos apontam para possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares federais, repassados por meio de convênios destinados à execução de obras de infraestrutura em municípios maranhenses", informou a PF.

Também são investigados indícios de uso irregular de recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em contratos de pavimentação e obras de infraestrutura.