Monte Sinai: PF faz buscas contra lavagem de dinheiro de emendas parlamentares no Maranhão
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 13, a Operação Monte Sinai para investigar uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de emendas parlamentares, lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária no Maranhão.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, sendo três em São Luís e seis em municípios do interior do Estado. Também foram autorizados o bloqueio e sequestro de bens e valores, além da proibição de que empresas investigadas participem de licitações ou mantenham contratos com órgãos públicos.
"Os elementos reunidos apontam para possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares federais, repassados por meio de convênios destinados à execução de obras de infraestrutura em municípios maranhenses", informou a PF.
Também são investigados indícios de uso irregular de recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em contratos de pavimentação e obras de infraestrutura.