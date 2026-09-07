Monitor da USP estima 28,5 mil pessoas em ato de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista

O ato organizado pela campanha do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, reuniu cerca de 28,5 mil pessoas na Avenida Paulista nesta segunda-feira, 7, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP), do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), e da organização More in Common.

Com margem de erro de 12%, o levantamento indica que havia entre 25,1 mil e 32 mil participantes às 16h32, horário de pico da manifestação, batizada de "Flávio Bolsonaro: Fora Lula, Fora Moraes".

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No Rio de Janeiro, o ato "Augusto Cury: Caminhada da Independência", promovido pelo candidato do Avante à Presidência, reuniu 1,4 mil pessoas na Praia de Copacabana, conforme estimativa das mesmas entidades. Considerada a margem de erro de 12%, o público variou entre 1,3 mil e 1,6 mil participantes às 11h30, momento de maior concentração.

Na Paulista, o público estimado foi 32,5% menor que o registrado no ato de 7 de Setembro de 2025, quando 42,2 mil pessoas estiveram no local. Em 2024, a manifestação reuniu 45,4 mil participantes. Já em 2022, foram contabilizadas 32,7 mil pessoas em São Paulo. Não houve protesto oficial em 2023.

Os pesquisadores fizeram registros do ato de Flávio em três horários: 15h15, 15h44 e 16h32. Para calcular o público no momento de maior concentração, foram selecionadas 12 fotografias tiradas às 16h32. Segundo as entidades, as imagens cobriram toda a extensão da manifestação sem sobreposição.

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A contagem é feita a partir de fotografias aéreas analisadas por um software de inteligência artificial. O método, chamado Point to Point Network (P2PNet), identifica e marca automaticamente a cabeça de cada pessoa presente nas imagens.

A metodologia vem sendo utilizada desde agosto de 2022 para estimar o público de manifestações políticas. No 7 de Setembro de 2025, além das 42,2 mil pessoas na Paulista, o grupo calculou a presença de 42,7 mil participantes em Copacabana. Em 2022, o ato no Rio reuniu 64,6 mil pessoas.