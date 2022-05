Modalmais: 44,3% avaliam Bolsonaro negativamente e 33,4% positivamente

Giordanna Neves e Matheus de Souza (via Agência Estado)

Pesquisa Modalmais/Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira (26) mostra que 44,3% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) como "ruim e péssimo", enquanto 33,4% consideram "ótimo e bom" e 20,9% "regular".

continua após publicidade .

Bolsonaro é o pré-candidato ao Planalto que acumula maior rejeição. De acordo com o levantamento, 44,1% dos entrevistados não votariam "em nenhuma hipótese" nele. Em seguida está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 37,7%.

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas, com margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas entre 16 e 19 de maio de 2022 e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05658/2022.