MJSP: Às 9h, segundo turno já tinha 32 ocorrências de crimes eleitorais

Segundo boletim divulgado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o segundo turno das eleições já teve 32 ocorrências de crimes eleitorais até 9h da manhã.

O Estado que lidera as ocorrências é o Rio Grande do Sul, com 11, seguido por Minas Gerais, com sete, e Pernambuco, com três. Segundo o MJSP, houve três prisões em flagrante, dois veículos apreendidos e oito pessoas conduzidas pelas forças de segurança.

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O crime mais frequente foi de propaganda eleitoral irregular, com seis ocorrências, seguido de "desobediência às ordens da Justiça Eleitoral" e "desordem que prejudique os trabalhos eleitorais", ambas categorias com três casos. Dez ocorrências foram de crimes eleitorais diversos não especificados.