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MJSP: Às 17h, segundo turno tem 413 ocorrências nas eleições

Escrito por Franco Dantas, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Segundo boletim divulgado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o segundo turno das eleições teve 413 ocorrências de crimes eleitorais até às 17h deste domingo, 25.

O estado que lidera as ocorrências é Minas Gerais, com 50, seguido por Rio Grande do Sul, com 47. Segundo o MJSP, houve 43 prisões em flagrante, quatro veículos apreendidos e 68 pessoas conduzidas pelas forças de segurança. O montante de dinheiro apreendido foi de R$ 1.897.

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O crime mais frequente foi "violar ou tentar violar o sigilo do voto", com 149 ocorrências, seguido de "boca de urna", com 58 ocorrências. Até o momento, houve 40 casos de crimes eleitorais diversos não especificados e 39 casos de "propaganda eleitoral irregular".

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/MJSP/OCORRÊNCIAS
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