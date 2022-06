Ministro Gilmar Mendes do STF testa positivo para covid-19 e passa bem

Felipe Frazão (via Agência Estado)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes testou positivo para a covid-19 neste domingo, dia 26, em Portugal. Essa foi a primeira vez que o ministro recebeu o diagnóstico da doença. O ministro passa bem.

O Estadão apurou que o ministro, de 66 anos, está com todas as doses de vacina em dia e que não precisou de hospitalização.

Ele descobriu a covid-19 durante um teste de rotina antes de um evento que participaria presencialmente, ao lado de outras autoridades brasileiras, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Com sintomas gripais leves, Gilmar Mendes vai manter a participação, de forma remota, no 10º Fórum Jurídico de Lisboa, vinculado ao IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), do qual é sócio. O ministro participará nesta segunda-feira, dia 27, da abertura do evento.