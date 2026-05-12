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Ministro do TSE enaltece 'senso de medida' e 'capacidade de aproximação' de Nunes Marques

Escrito por Victor Ohana e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 21:42:00 Editado em 12.05.2026, 21:53:27
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O ministro Antonio Carlos Ferreira, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enalteceu o "senso de medida" e a "capacidade de aproximação" do ministro Kássio Nunes Marques, recém-empossado como presidente da Corte. "Em vez da lógica da divisão, cultiva naturalmente o espírito da convergência e da construção comum", destacou Ferreira. Ele falou em nome da Corte na cerimônia que marca a passagem do comando do TSE, presidido nos últimos dois anos pela ministra Cármen Lúcia.

"Ao ministro Nunes Marques não falta o senso da medida, virtude discreta e essencial que distingue os grandes magistrados: saber quando avançar e quando conter, quando inovar e quando preservar, quando falar e quando silenciar", disse Ferreira, que ocupa uma das vagas no TSE reservadas para magistrados do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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"Há, em seu modo de atuar, inequívoca compreensão que instituições se fortalecem menos pelo confronto e do que pela capacidade de aproximação e entendimento", acrescentou.

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Carlos Ferreira TSE/NUNES MARQUES/PRESIDÊNCIA/POSSE
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