Ministro da Saúde chega ao Palácio da Alvorada, residência de Bolsonaro

O ministro da Saúde, Nelson Teich, chegou há pouco, na manhã desta sexta-feira, 1º, ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Antes, o chefe do Executivo recebeu um grupo de agricultores familiares do Distrito Federal e entorno, que visitaram o presidente junto da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF).

Bolsonaro e Teich se encontram após o ministro da Saúde ter mudado o tom sobre os planos de flexibilizar o isolamento social, defendidos pelo presidente. Ele afirmou que o momento é impróprio, dado o avanço crescente de mortes e contaminações em todo o País. Teich também admitiu que o Brasil pode vir a registrar cerca de mil mortos por dia.

Nesta manhã, durante live da deputada Bia Kicis, Bolsonaro disse que gostaria que a população voltasse a trabalhar, mas emendou que quem decide a questão, no entanto, são os governadores e prefeitos. "Gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são governadores e prefeitos", disse.