Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Ministro da Defesa tem o celular clonado; golpista pede doação de R$ 5

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve sua conta do aplicativo de mensagens WhatsApp clonada nesta sexta-feira, 18. Criminosos utilizaram o perfil de Múcio para pedir transferências bancárias via Pix para pessoas da lista contato do ministro.

Nas mensagens enviadas por volta das 8 horas da manhã, o golpista afirmava que o ministro estaria organizando um suposto evento em prol do "Instituto Criança Esperança".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O texto pedia uma contribuição simbólica no valor de R$ 5 por convidado para participar da ação beneficente.

"Bom dia, tudo bem? vou fazer um evento, vou te enviar o convite será um prazer você está , o Pedro Reis, organizador vai entrar em contato com você ok, ele tento entrar em contato com você , e deu caixa postal vou te enviar o número dele você chama ele ta?", diz um trecho da mensagem.

Para dar prosseguimento ao crime, o fraudador repassava o contato de um suposto sobrinho de Múcio, salvo nas mensagens como "Pedro", orientado a enviar o convite do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na interação, o criminoso questionava se o destinatário utilizava o sistema operacional Android ou iOS (iPhone).

A assessoria de imprensa do Ministério da Defesa confirmou o incidente.

O ministro tomou conhecimento da clonagem e acionou as autoridades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JOSÉ MÚCIO/CELULAR/CLONAGEM/GOLPE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV