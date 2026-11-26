A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, única mulher na Corte, relata ter recebido ofensas misóginas e ameaças de morte relacionadas a votos em julgamentos e que não recebeu apoio institucional ou pessoal dos colegas. As declarações foram feitas durante a sessão desta quinta-feira, 26, do Tribunal.

Estela narra que recebeu as ofensas diretamente ou pelas redes sociais, além de ter tido dados pessoais e de familiares vazados, incluindo endereço antigo e outras informações sobre parentes.

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Segundo a ministra, ela não teve apoio do Tribunal para apuração desse tipo de violência ou solidariedade dos outros ministros da Corte.

A fala ocorreu durante seu voto no julgamento de recurso contra a absolvição de Arthur Barbosa de Souza Filho, então presidente da Câmara de Vereadores de Cassilândia, feita pelo Tribunal Regional do Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Ele teria praticado o crime de violência política de gênero contra uma vereadora.

"Quando eu recebi centenas de falas como essas, eu pedi apoio institucional e não tive. Eu acho que o tribunal deveria apurar quem faz esse tipo de violência contra a mulher e não houve apuração institucional. Sequer a solidariedade também dos colegas ministros que nunca demonstraram solidariedade pública ou privadamente", declarou.

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Estela afirma que só após ameaças de morte recebeu apoio institucional e segurança.

Ela conta ainda que jornalistas procuraram ministros para falar sobre o caso, mas que eles não aceitaram comentar ou manifestar solidariedade ou reprimenda.

"Acho que é da boca para fora quando falam que querem mais mulheres em tribunais superiores ou a participação da mulher porque quando a gente se depara com situações concretas ao nosso lado e com colegas, absolutamente ninguém se importa", declarou.

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Apenas o ex-ministro Antônio Carlos mandou mensagem de solidariedade e ofereceu apoio, relatou, por fim, a ministra.