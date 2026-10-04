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POLÍTICA

Ministra do STF, Cármen Lúcia, vota em Belo Horizonte

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), registrou seu voto em Belo Horizonte (MG), neste domingo. Cármen é natural de Montes Claros (MG).

Cármen foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cargo que ocupou inicialmente entre 2012 e 2013. Ela voltou ao comando da Corte em 2024, quando conduziu as eleições municipais.

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