Ministra do STF, Cármen Lúcia, vota em Belo Horizonte
Escrito por João Caires (via Agência Estado)
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A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), registrou seu voto em Belo Horizonte (MG), neste domingo. Cármen é natural de Montes Claros (MG).
Cármen foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cargo que ocupou inicialmente entre 2012 e 2013. Ela voltou ao comando da Corte em 2024, quando conduziu as eleições municipais.
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