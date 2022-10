Ministério da Defesa concede Ordem do Mérito Aeronáutico a Luciano Hang, da Havan

Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

O Ministério da Defesa concedeu a Ordem do Mérito Aeronáutico para o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Hang receberá a honraria no grau de comendador.

Por lei, a Ordem do Mérito Aeronáutico se destina a premiar militares da aeronáutica que tenham prestado "notáveis serviços ao País ou se hajam distinguido no exercício de sua profissão", assim como civis que tenham "assinalados serviços prestados à Aeronáutica".

A inclusão de Hang na ordem foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 10, juntamente com outros militares e civis. Também será agraciado com o grau de comendador o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Luiz Ceciliano (PT), que foi candidato ao Senado pelo partido. Apesar de filiado ao PT, Ceciliano se aproximou de diferentes políticos e tem bom relacionamento com o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Receberão a honraria ainda funcionários do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro, além de juízes, diplomatas e funcionários públicos.