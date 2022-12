Ministeriáveis marcam presença em diplomação de Lula e Alckmin

Eduardo Gayer e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

Figuras cotadas para assumirem ministérios do próximo governo marcam presença na cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que acontece na tarde desta segunda-feira, 12, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Passaram pela área comum petistas como o deputado estadual Emidio de Souza (SP), cotado para a Secretaria-geral; o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), citado para o Ministério da Educação; e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, ventilado para o Ministério das Comunicações.

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), que busca o ministério das Cidades, também marca presença, assim como a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), considerada para o Meio Ambiente.