Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Minas Gerais e Amazonas: Estados-pêndulo cravam todos os resultados presidenciais desde 1989

Escrito por Rafael Rintzel (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os Estados de Minas Gerais (MG) e do Amazonas (AM) acertaram mais uma vez o vencedor da disputa para Presidente da República. Conhecidos como "Estados-pêndulo", por não apresentarem um histórico definido de preferência política, novamente mostraram precisão na escolha do chefe do Executivo nacional.

Na eleição de 2026, com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após uma virada histórica do primeiro turno, a única desde a redemocratização, os dois pêndulos mais uma vez balançaram para o lado do candidato que se saiu melhor nas urnas brasileiras: Lula ficou à frente com 51,8% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 48,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

1989

A primeira eleição após a redemocratização do Brasil foi também a primeira disputada pelo atual presidente Lula, que foi derrotado por Fernando Collor de Mello (PRN).

Os Estados-pêndulo escolheram Collor naquele ano, quando ele fez 52,82% dos votos válidos em Minas Gerais contra 47,18% de Lula. No Amazonas, o escolhido para assumir o executivo recebeu 52,69%, enquanto o petista ficou com 47,31%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1994

Em 1994, na segunda eleição depois da redemocratização e a primeira vitória de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) nas urnas, FHC conseguiu apoio da maioria da população em primeiro turno, também com vantagem nos Estados-pêndulo.

FHC conquistou a maioria dos eleitores, um total de 54,28% dos votos válidos nacionalmente, além de apoio de mais da metade dos eleitores aptos dos dois Estados: 64,82% em Minas Gerais e 60,50% da votação válida no Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1998

A eleição de 1998 terminou em primeiro turno com a reeleição de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Apesar de não haver disputa no segundo turno, o presidente recebeu mais de 50% dos votos em ambos os Estados-pêndulo.

Em Minas Gerais, FHC foi o escolhido por 55,67% dos eleitores com votos válidos, enquanto no Amazonas garantiu 54,67%. Nacionalmente, Fernando Henrique Cardoso recebeu um total de 53,06% dos votos válidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2002

A primeira eleição de Lula, em 2002, também demonstrou a força dos Estados-pêndulo, quando o presidente conseguiu vitória inédita nas urnas, derrotando José Serra (PSDB), que posteriormente tentaria concorrer novamente, contra Dilma.

Na época, a votação de Lula chegou a 66,51% dos válidos no Estado de Minas Gerais, onde Serra conquistou 33,49%. A vantagem do petista foi um pouco menor no Amazonas, onde levou 65,13% dos válidos, e Serra fez 34,87%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2006

Na segunda eleição de Lula, quando ele concorria contra seu atual vice, Geraldo Alckmin (PSDB), o petista teve ampla vantagem contra o tucano, principalmente no Amazonas, em que conseguiu ainda mais votos que Dilma em 2010.

Lula fez 86,82% dos votos válidos no Estado do Norte, onde Alckmin conseguiu apenas 13,18%. Em Minas Gerais, a diferença foi menor, mas ainda com vantagem para o petista. Foram 65,19% dos votos válidos contra 34,81% de Geraldo Alckmin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2010

A primeira eleição de Dilma Rousseff (PT), em 2010, logo após a saída do presidente Lula, Dilma Rousseff derrotou José Serra (PSDB) novamente com vantagem nos Estados-pêndulo.

Em Minas, a presidenta conquistou 58,45% dos votos válidos, enquanto o tucano ficou com 41,55%. O Amazonas votou em peso em Dilma, que conquistou quatro vezes a porcentagem de Serra: a petista fez 80,57%, enquanto seu adversário chegou a apenas 19,43%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2014

A disputa de 2014, que reelegeu a primeira e única mulher a assumir a presidência do Brasil, Dilma Rousseff (PT), o cenário de apoio dos Estados-pêndulo se repetiu na disputa contra Aécio Neves (PSDB).

Em Minas Gerais, Estado de origem de Dilma, ela foi a escolhida por 52,41% dos eleitores, enquanto seu adversário recebeu 47,59%. A diferença foi ainda maior no Amazonas, em que o tucano fez 34,98% dos votos válidos contra 65,02% conquistados pela petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2018

No segundo turno da eleição de 2018, a disputa pela vaga para presidente era disputada entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro, que colocou a faixa pela primeira vez, na época representando o PSL, também com a preferência da maioria dos eleitores de Minas e do Amazonas.

Em Minas Gerais, Bolsonaro levou grande vantagem no segundo turno de 2018, quando venceu com 58,19% dos votos válidos, contra 41,81% conquistados por Haddad. O Amazonas foi mais apertado, em que o então eleito ficou com 50,27% dos votos válidos contra os 49,73% levantados pelo petista.

2022

Na eleição presidencial de 2022, que terminou com vitória do petista, tanto o Amazonas quanto Minas Gerais registraram maior votação para Lula sobre Jair Bolsonaro (PL).

No Estado do Sudeste, o presidente fez 50,20% dos votos válidos no segundo turno, enquanto o ex-presidente conseguiu 49,80%. O Amazonas deu 51,10% dos votos válidos para o petista, enquanto o candidato do PL fez 48,9%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/2º TURNO/ESTADOS-PÊNDULO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV