Milton Ribeiro diz ter recebido ligação de Bolsonaro antes de operação

Um pedido de investigação contra o ex-ministro deve ser enviado ao STF

No dia 9 de junho, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disse a sua filha que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro (PL), e o chefe do Executivo alegou temer ser atingido pela investigação da Polícia Federal contra Ribeiro.

"A única coisa meio... hoje o presidente me ligou... ele tá com um pressentimento, novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículos pra ele, né?", disse Ribeiro para a filha. O trecho está em investigação da Polícia Federal.



"Ele quer que você pare de mandar mensagens?", pergunta a filha.

"Não! Não é isso... ele acha que vão fazer uma busca e apreensão... em casa... sabe... é... é muito triste. Bom! Isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né?", afirmou o ministro.

fonte: Reprodução Trecho da conversa entre Milton ribeiro e sua filha

A investigação deve ser enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do Ministério Público Federal (MPF), pois há indício de que o presidente pode ter interferido na investigação.

Segundo o MPF, há indícios de que houve vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do Bolsonaro.



