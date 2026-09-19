Milton Leite diz ser inocente ao se entregar: 'Só se arrepende quem comete crime'

O ex-vereador Milton Leite afirmou ser inocente das acusações contra ele após se entregar à polícia na tarde desta sexta-feira, 18. Alvo de um mandado de prisão temporária, o ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo se apresentou na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes por volta das 15h30, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

"Eu sou inocente de todas as acusações. Eu acredito na Justiça, no trabalho da polícia. Temos oportunidade agora de provar tudo que foi dito", afirmou Leite na delegacia. Ele disse ainda que seus advogados poderão contestar as acusações e que aguardará as decisões judiciais.

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"Temos que respeitar as decisões da Justiça, cumprir a decisão. Me apresentei conforme prometido, conforme dito. Vim no dia que marquei, estou aqui sem nenhum problema", declarou.

Questionado se estava arrependido de alguma coisa, Leite voltou a negar ter cometido crimes. "Só se arrepende quem comete crime. Eu não cometi nenhum e nada devo. Arrepende quem comete crime", respondeu.

Leite é investigado na Operação Vectura Corrupta, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) na quinta-feira, 17, para apurar a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da capital paulista. Ele havia negado estar foragido e afirmado que provaria sua inocência.

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Na manhã desta sexta, policiais civis e integrantes do MP-SP estiveram em um endereço em Sorocaba, no interior paulista, à procura do ex-vereador, mas não o localizaram. Durante as buscas, as autoridades encontraram uma "passagem secreta" ligando dois imóveis. Um deles pertence a Leite e o outro seria de um assessor.

No local, também foram apreendidos cerca de R$ 280 mil e US$ 89 mil em espécie, que estavam dentro de uma mala. Não há informações sobre a origem dos valores. A ação contou com apoio da Polícia Militar.

Após a operação, o delegado Fabrício Intelizano, da Dise de Mogi das Cruzes, afirmou que uma eventual ocorrência de vazamento da operação será investigada. Segundo ele, porém, não há confirmação de que informações sobre a ação tenham sido divulgadas antecipadamente.

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"A gente vai apurar isso no curso da investigação, mas a gente não pode afirmar de maneira categórica", disse. O delegado ressaltou que a maioria dos alvos foi localizada e afirmou que as circunstâncias serão analisadas durante a investigação.

Dos 16 mandados de prisão temporária autorizados pela Justiça, 11 haviam sido cumpridos.

Leite foi vereador por sete mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal por seis anos. Ele deixou a Câmara ao final de 2024. Mesmo sem mandato, continuou tendo influência na política. / COLABOROU GEOVANNA HORA