Milei escolhe ex-ministro de Macri para a Economia

O nome mais aguardado do novo governo de Javier Milei foi, enfim, confirmado: Luis Caputo será o ministro da Economia da Argentina, substituindo seu adversário peronista Sergio Massa. O novo responsável pela pasta possui fortes conexões com o ex-presidente Mauricio Macri, tendo sido ministro das Finanças e presidente do Banco Central em seu governo.

"O ministro da Economia [a partir de 10 de dezembro] é Luis Caputo", declarou o ultraliberal em entrevista à rádio argentina La Red, após retornar nesta quarta-feira (29) de sua primeira viagem como presidente eleito aos Estados Unidos, acompanhado por Caputo. Sua equipe ainda não formalizou o anúncio.

O novo superministro terá o desafio de solucionar a terceira grande crise enfrentada pela Argentina em 40 anos, com um déficit persistente, uma elevada dívida externa, uma moeda sem credibilidade e uma escassez de dólares nos cofres públicos que resultam em uma inflação superior a 140% ao ano.

Na última sexta-feira (24), Milei reiterou por meio de comunicado que "o fechamento do Banco Central é inegociável", mas tem adotado um tom mais brando em relação ao plano de dolarização.



