Milei convida Lula para posse e fala em 'construir laços' com petista

Milei convidou Lula para posse; em campanha, argentino disse que não teria relações com o petista.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidando o chefe do Executivo brasileiro para participar da sua posse, com data marcada para 10 de dezembro.

A carta onde Milei convida Lula para a posse foi entregue ao governo brasileiro pela futura chanceler da Argentina, Diana Mondino, que esteve em Brasília neste domingo (26) para encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.



No documento, Milei fala na “construção de laços” com o governo brasileiro.

Confira a carta na íntegra:

“Estimado sr. presidente: “Faço com que chegue esta mensagem com o objetivo de lhe transmitir o convite para se juntar a mim, no próximo dia 10 de dezembro, nos eventos que acontecerão aqui por ocasião da minha posse presidencial.

Sei que você conhece e valoriza plenamente o que significa este momento de transição para o percurso histórico da República da Argentina, do seu povo e, naturalmente, para mim e para a equipe de colaboradores que me acompanhará na próxima gestão do governo.

Ambas as nações têm muitos desafios pela frente e estou convencido de que uma mudança econômica, social e e cultural, com base nos princípios da liberdade, vão nos posicionar como países competitivos nos quais os seus cidadãos poderão desenvolver ao máximo suas capacidades e, assim, escolher o futuro que desejam.

Sabemos que os nossos dois países estão intimamente ligados pela geografia e história e, a partir disso, desejamos seguir compartilhando áreas complementares a nível de integração física, comércio e presença internacional que permitam que toda essa ação conjunta se traduza, para os 2 lados, em crescimento e prosperidade para argentinos e brasileiros.

Desejo que nosso tempo juntos como presidentes e chefes de governo seja uma etapa de trabalho frutífera e de construção de laços que consolidem o papel que Argentina e Brasil podem e devem desempenhar na comunidade internacional. Na esperança de encontrá-lo nesta próxima ocasião, aceite minhas saudações com estima e respeito,





“Javier Milei”.

