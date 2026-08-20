Michelle e Flávio Bolsonaro aparecem juntos em vídeo de campanha após rompimento público

A candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), publicou nesta quarta-feira, 19, um vídeo de bastidor de propaganda eleitoral junto ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que concorre à Presidência da República.

O vídeo indica uma reaproximação entre a madrasta e o enteado. Eles romperam relações publicamente e protagonizaram uma guerra pública após Michelle publicar vídeo acusando Flávio de ter a humilhado e maltratado.

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O material publicado nesta quarta-feira mostra a dupla em frente a uma tela verde, enquanto uma música toca e os dois riem. Não é possível ouvir o que falam. Na legenda, Michelle escreveu: "Vamos juntos resgatar o nosso Brasil".

Os dois passaram a se reaproximar conforme foi chegando o período eleitoral.

A reaproximação começou em 23 de julho, quando Flávio publicou um vídeo defendendo a união da direita e pedindo desculpas a Michelle. Na ocasião, a candidata ao Senado respondeu publicamente aceitando o pedido e sinalizando abertura para uma atuação conjunta na campanha.

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Nos dias seguintes, a aproximação seguiu por via virtual, articulada principalmente por assessores dos dois políticos e por publicações nas redes sociais, em um movimento visto como uma tentativa de pacificar o PL e unificar forças do bolsonarismo de olho nas eleições de outubro. Apesar do vídeo, Michelle não foi a eventos e não apareceu ao lado de Flávio.

O primeiro encontro presencial entre madrasta e enteado após a crise ocorreu em 11 de agosto, quando os dois gravaram juntos material de campanha. Na ocasião, Michelle afirmou que a dupla havia "colocado uma pedra" sobre o atrito.