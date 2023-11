Michelle Bolsonaro vira cidadã paulistana em homenagem aprovada na Câmara Municipal

A ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, recebeu o título de cidadã paulistana, homenagem concedida pela Câmara de Vereadores de São Paulo. O decreto foi proposto em 2020 e aprovado na tarde de quarta-feira, 1º, véspera do feriado de Finados. Os autores da proposta são os vereadores Rinaldi Digilo (União Brasil) e Fernando Holiday (PL). Nas redes sociais, Michelle comemorou o placar da votação, que se encerrou com 37 votos a favor e 18 contra a outorga da homenagem. "Os representantes da extrema-esquerda na Casa tinham a meta de impedir esse título, mas os nossos vereadores se guiam pela verdade e pela justiça e, assim, dobraram a meta e venceram com mais do dobro dos votos!", escreveu a ex-primeira-dama, que nasceu em Ceilândia (DF), nas redes sociais nesta quinta, 2. Em fevereiro deste ano, Michelle assumiu a presidência do PL Mulher e tem cumprido agendas em todo o País angariando novas filiadas para a sigla. Ela própria é um dos nomes aptos a assumir o espólio de Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível duas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O partido tem apostado na bandeira do protagonismo feminino e na popularidade de Michelle. Ela é uma das investigadas no caso das joias sauditas - em que a Polícia Federal (PF) suspeita que o ex-presidente coordenava um esquema internacional de venda de presentes recebidos em agendas oficiais. No entanto, a figura de Michelle não tem os mesmos desgastes e polêmicas que circundam o marido. Além disso, ela possui um bom diálogo com o público evangélico, um dos segmentos sociais em que mais há resistência a Lula e ao PT. No dia 17 de outubro, a ex-primeira-dama protagonizou uma propaganda do PL exibida depois do

continua após publicidade

, um dos horários de maior audiência da televisão brasileira. De camiseta branca e pouca maquiagem, ela apela às mulheres para que ingressem no partido. "Do norte ao sul do nosso país, existem mulheres incríveis que encontraram, no amor ou na fé, o propósito de ajudar, servir, educar, ensinar e fazer acontecer. Seja candidata a vereadora ou prefeita na sua cidade. Participe! Filie-se ao PL", diz Michelle no vídeo. Apesar dessas investidas, Jair Bolsonaro não avaliza o nome da esposa na política. Logo depois de ficar inelegível, ele descartou a possibilidade de Michelle ser candidata por ela ser "inexperiente".

Bolsonaro tem recebido sucessivas homenagens e títulos de cidadão honorário. Um levantamento feito pelo

continua após publicidade

no dia 22 de outubro mostrou que, este ano, foram oito condecorações aprovadas e ainda há mais 12 em trâmite. A próxima cerimônia acontecerá no dia 30 de novembro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político do sindicalismo que construiu Lula como figura pública. Essas intervenções demonstram que, apesar de estar fora das urnas, Bolsonaro ainda possui um amplo capital político e o apoio dele vai ser decisivo para muitas candidaturas em 2024. Em São Paulo, a aposta principal do ex-presidente é o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição. Além dele, o PL lançou o senador e ex-ministro de governo Marcos Pontes (PL-SP) como pré-candidato e cogita liberar o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) para sair da sigla e lançar a própria candidatura sem perder o mandato.