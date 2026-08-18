Michelle Bolsonaro sobe em palanque ao lado de adversário de Celina e pede votos para Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, candidata do PL ao Senado no Distrito Federal, subiu em um palanque nesta terça-feira, 18, ao lado do candidato do PSD ao governo distrital, José Roberto Arruda, adversário da governadora Celina Leão (PP), amiga e aliada de Michelle, na disputa.

Michelle também pediu votos ao candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, em mais um gesto de reaproximação após desavenças entre os dois na pré-campanha. O evento ocorreu em Brasília e serviu para marcar o lançamento do comitê de campanha do deputado Alberto Fraga (PL), candidato à reeleição.

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"É um momento decisivo da nossa nação. Precisamos também eleger Flávio Bolsonaro como presidente. Vamos trabalhar para que a gente possa eleger a chapa do coração do Bolsonaro", disse Michelle no discurso, citando o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado. A jornalistas, a candidata a senadora afirmou que fará agendas com Flávio se tiver eventos no Distrito Federal.

Michelle iniciou o discurso elogiando Arruda, que estava no palanque. "Tenho um carinho e respeito pela sua história, Arruda. Apesar de você não ser o meu candidato, mas eu tenho muito respeito por você. Não era para ter saído do PL, né, cabra?", disse a ex-primeira-dama em tom amistoso com Arruda, que já foi do partido de Bolsonaro.

Fora do microfone, Arruda respondeu Michelle: "Daqui a pouco a gente junta tudo". A ex-primeira-dama brincou com a falta de cabelo do candidato a governador e cantou uma música ao alisar a cabeça de Arruda: "Bora cantar uma musiquinha para o Arruda? De que vale tudo isso se você não esta aqui?".

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Também nesta terça-feira, Flávio Bolsonaro citou a participação da ex-primeira-dama na campanha, durante uma entrevista à Rádio Itatiaia. O senador elogiou a atuação de Michelle e afirmou que ela já começou a pedir votos para sua candidatura. "Ela está fazendo um grande papel", disse Flávio, ao mencionar também a atuação política da ex-primeira-dama e sua participação na campanha.

Arruda lançou o ex-deputado federal Ronaldo Fonseca (PSD) ao Senado no Distrito Federal, mas não deixou de citar as candidaturas e os números de Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, candidatas ao Senado do PL, no ato de Fraga. "Na política, às vezes os caminhos se encontram mais à frente", disse Arruda. Ele declarou ter gratidão pelo ex-presidente Bolsonaro, dirigindo-se a Michelle: "Se eu estou aqui hoje, eu devo a ele".