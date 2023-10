Michelle Bolsonaro lidera pesquisa para o Senado no Paraná

Em sondagem divulgada nesta quinta-feira (26), o instituto Paraná Pesquisas mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) seria a favorita no caso de uma eleição suplementar para o Senado em 2024, com uma possível cassação do senador Sergio Moro (União Brasil).

Michele Bolsonaro venceria em todos os cenários em que é citada. No primeiro, com 35,7%, no segundo com 39,3% e, no terceiro, com 44,3%. Os seus principais adversários são o ex-senador Alvaro Dias (Podemos) e a petista Gleisi Hoffmann. Veja abaixo

O senador Sergio Moro (União-PR) aguarda o julgamento de duas ações no Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR), do PT e PL, por uso caixa dois e abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Moro depõe no próximo dia 16 de novembro antes da decisão final do TRE-PR.

O instituto também questionou sobre o governo do presidente Lula. O petista foi aprovado por 38,9% dos paranaenses ouvidos na pesquisa e desaprovado por 56,3%. Outros 4,8% não opinaram.

Já o governador Ratinho Junior (PSD) foi aprovado por 76,9% dos eleitores e desaprovado por 17,7%. Outros 5,4% não opinaram.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.556 eleitores no estado do Paraná entre os dias 19 a 23 de outubro de 2023 em 72 municípios. Veja abaixo na íntegra

Pesquisa completa Baixar | Visualizar

Disputa para o Senado