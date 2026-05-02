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Michelle: Bolsonaro já começa a mexer dedos das mãos e passa bem após cirurgia

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 11:15:00 Editado em 02.05.2026, 11:24:27
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou na conta dela no Instagram, na noite desta sexta-feira, 1º, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já consegue mexer os dedos do braço direito, onde foi submetido a uma cirurgia no ombro. Já na manhã deste sábado, 2, Michelle disse que ele passou a noite bem no Hospital DF Star de Brasília, onde está internado.

"O Galego (Bolsonaro) já está sem o oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento, que é normal não se mexerem por conta do anestésico, já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus", disse Michelle no Instagram.

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Segundo boletim do Hospital DF Star divulgado na sexta, foi realizado em Bolsonaro um "reparo artroscópico do manguito rotador à direita", relacionado à articulação do ombro direito. O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam uso diário de analgésicos.

A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, permitiu na quinta-feira, 30.

Depois do término da cirurgia, o cardiologista da equipe médica que atende Bolsonaro, Brasil Caiado, afirmou na saída do hospital que a cirurgia demorou três horas e que não há previsão de alta do ex-presidente.

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BOLSONARO/CIRURGIA/OMBRO/MICHELLE
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