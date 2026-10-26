México: Sheinbaum 'faz o L' e diz que vitória de Lula é sopro de ar fresco na América Latina

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, "fez o L" ao saudar a reeleição do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e classificou o resultado como um "sopro de esperança" para a América Latina e o Caribe, após uma sequência de vitórias eleitorais da direita na região.

Antes de iniciar sua entrevista coletiva diária, Sheinbaum fez com a mão o gesto de "L", associado à campanha do petista, e parabenizou o presidente e os brasileiros. "Estamos felizes, muito contentes com a vitória de Lula no Brasil. Muitas e muitas felicidades ao presidente Lula e ao povo do Brasil", declarou. Na noite de domingo, o governo mexicano já havia parabenizado o líder do País.

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Lula derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno de domingo com 51,79% dos votos, ante 48,21% do adversário. O resultado interrompeu uma série de sete vitórias consecutivas de candidatos conservadores em eleições presidenciais latino-americanas nos últimos 18 meses.

Caso Flávio Bolsonaro tivesse vencido, Sheinbaum seria a única presidente progressista entre as principais potências da região.