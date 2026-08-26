Mexer na aposentadoria não altera equilíbrio fiscal; não se toca direito adquirido, diz Caiado

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que mexer na Previdência Social não altera o equilíbrio fiscal e que não quer tocar no que chama de "direito adquirido". As declarações ocorreram durante sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico, nesta quarta-feira, 26.

"Em direito adquirido você não toca", declarou Caiado, ao ser questionado sobre uma eventual reforma da Previdência. O candidato do PSD também criticou "penalizar o mais pobre que recebe salário mínimo" e defendeu o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) em vez de "punir o aposentado".

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"Tenho tantos assuntos prioritários, vou mexer em direito adquirido?", reiterou. Segundo ele, a reforma da Previdência será tratada no momento em que o governo "limpar a casa". Ele também mencionou a revisão do que chamou de "excessos, desmandos, corrupção e desvios". Caiado também falou sobre as emendas parlamentares e os incentivos fiscais.

O ex-governador de Goiás criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por, segundo ele, não tolerar o debate sobre equilíbrio fiscal. No entanto, Caiado não informou exatamente onde fará cortes de despesas. "No momento em que eu ganhar a eleição, já posso pedir os dados, e a transição já trabalhar", disse.

O candidato do PSD afirmou ainda que, em sabatinas com a imprensa, tem o dever de apresentar "parâmetros gerais", e não "descer a nível de minúcia".

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Educação

Na sabatina, Caiado também afirmou que proibirá a "aprovação automática" nas instituições de ensino brasileiras.

"Não autorizo passar de ano por questões cronológicas", afirmou. O ex-governador de Goiás disse ainda que nunca ouviu falar de aprovação automática e disse que vai proibi-la "sem dúvida alguma".

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O candidato também afirmou que, atualmente, as faculdades brasileiras "não têm um quadro de docentes capazes de aplicar as matérias necessárias".