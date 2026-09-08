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Messias sobre reunião com Fachin: Muito institucional e republicana

Escrito por Brasília, 08 (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que a conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, foi "muito institucional e republicana".

A declaração foi feita a jornalistas na saída do Supremo após a audiência que durou cerca de 30 minutos. O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, também participou, mas não falou com a imprensa. Não há previsão de audiências com outros ministros da Corte.

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O encontro ocorreu após o ministro André Mendonça determinar o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. A AGU deve contestar a decisão e uma das opções em análise é protocolar um pedido de suspensão de liminar diretamente a Fachin.

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STF/CRISE/MENDONÇA/PF/ANDREI RODRIGUES/AFASTAMENTO/AGU/REUNIÃO
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