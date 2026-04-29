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Messias nega a Flávio Bolsonaro que AGU tenha excluído manifestação ligada a Lulinha

Escrito por Naomi Matsui, Lavínia Kaucz e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 13:00:00 Editado em 29.04.2026, 13:06:52
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O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira, 29, que, sob sua gestão, a Advocacia Geral da União tenha deixado de fora manifestações contra sindicatos ligados ao filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Afirmo categoricamente que pedi contra o sindicato e seus dirigentes. A AGU cumpriu seu papel de forma técnica e republicana. Apresentamos três lotes de ações", disse. "Todas as entidades foram processadas", continuou, durante sabatina na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

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A declaração veio depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmar que a AGU não teria se manifestado sobre os sindicatos ligados a Lulinha.

Messias disse ainda que os prejudicados pelas fraudes já foram ressarcidos. "Quero dizer que já bloqueamos mais de R$ 2,33 bilhões em valores e bens. E quero dizer a vocês que, nesse processo, já conseguimos devolver para mais de 4,5 milhões de aposentados e pensionistas os valores que foram inevitavelmente descontados e integralmente corrigidos", falou.

A previsão é que as votações de Messias na CCJ do Senado e no plenário sejam realizadas ainda nesta quarta-feira.

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Flávio Bolsonaro JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/SABATINA/CCJ
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