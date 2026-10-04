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Messias diz que eleição é escolha entre 'honra ou humilhação'

Escrito por Rayllanna Cardoso (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O advogado-geral da União, Jorge Messias disse que a eleição presidencial deste domingo, 4, terá votação que representa uma escolha entre "honra ou humilhação". Sem citar candidatos, disse que o País decidirá entre preservar a soberania nacional e se subordinar a um projeto de dominação estrangeira.

"É chegada a hora de verdade em relação ao que queremos ser como país: se queremos ser uma Nação soberana, guiada pelo interesse do povo brasileiro, ou se aceitaremos servir e nos subordinar como meros fantoches de um projeto de dominação estrangeira. Trata-se de uma escolha entre honra ou humilhação", escreveu no X, na noite de sábado, 3.

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Messias afirmou que a escolha do "caminho errado" poderá prejudicar o futuro do País e a esperança das próximas gerações. Segundo ele, a eleição também definirá se as riquezas naturais brasileiras servirão ao desenvolvimento nacional ou à exploração por quem vê o Brasil como "quintal".

"Nossa única doutrina deve ser a doutrina da independência nacional, do nosso direito de autodeterminação como povo e dos princípios consagrados em nossa Constituição", declarou, defendendo a integração e a solidariedade entre os povos da América Latina.

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