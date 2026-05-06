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Messias cumpria os requisitos constitucionais para vaga no STF, avalia Durigan

Escrito por Cícero Cotrim e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 10:07:00 Editado em 06.05.2026, 10:16:59
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, criticou nesta quarta-feira (6) a rejeição pelo Senado do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas disse que procura manter a pauta econômica imune a esses grandes debates políticos no Congresso. Ele participa do programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

"Ainda que critique a rejeição do nome do Jorge Messias, que acho que cumpria os requisitos constitucionais de conhecimento jurídico notável e de reputação ilibada, eu procuro manter, como sempre fizemos, a pauta econômica de alguma maneira imunizada dos grandes debates políticos. Porque a pauta econômica afeta a vida das pessoas", afirmou.

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O ministro repetiu que a pauta econômica não deve ter problemas com o Congresso, mesmo com reprovação "injusta" de Messias ao STF.

Sobre concursos públicos, Durigan disse que é o momento de desacelerar concursos e deixar contratações para o próximo governo.

"Tem espaço, mas a gente está chegando no fim do governo, então agora é hora de desacelerar um pouquinho, seguir nas contratações que estão previstas e deixar novos concursos, novas contratações para o próximo governo", completou.

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Durigan JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/REJEIÇÃO
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