Mesmo inelegível, Pablo Marçal pede Pix para apoiadores

O candidato à Presidência Pablo Marçal (PRTB) está inelegível e a candidatura é incerta. Mesmo assim, o coach e influencer está pedindo doações via Pix para os seguidores.

Na noite desta quarta-feira, 19, durante transmissão ao vivo do podcast Iron Talks, o candidato afirmou ter arrecado R$ 9 milhões em doações nas última eleições, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo. Ele, então, conclamou os seguidores a colaborem com Pix para as eleições de 2026.

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"Eu não vou usar dinheiro público. Não vou usar meu dinheiro e explico: a pessoa que usa o seu dinheiro ela quer de volta. Agora, se você pode doar com alguma coisa ... qualquer quantidade só para mostrar que você tá junto", disse Marçal.

Marçal afirmou, ainda, que quem não pudesse doar por estar "passando fome no governo Lula" poderia ajudar com o engajamento.

Marçal está inelegível por oito anos. No início de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve condenação do candidato por uso indevido dos meios de comunicação social durante a campanha de 2024 à prefeitura de São Paulo. Marçal recorre da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Segundo a Justiça Eleitoral, o então candidato se beneficiou de uma estratégia de disseminação massiva de vídeos por meio de um concurso promovido na comunidade "Cortes do Marçal", no Discord. Os apoiadores eram incentivados a publicar cortes de vídeos com a hashtag #prefeitomarçal em troca de prêmios. A prática vedada pela legislação eleitoral.

Além disso, o TSE proibiu Marçal de acessar recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário nesta quinta-feira, 20. A decisão também o impede de participar de debates e de aparecer no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. A medida atende a pedido cautelar do Ministério Público Eleitoral e foi relatada pela ministra Estela Aranha, com votação unânime no plenário. As restrições valem até o TSE julgar o mérito do registro de candidatura de Marçal.