Mesmo com Marçal na campanha, PRTB nega apoio e acusa Flávio de 'enganar conservadores'

O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, que inicialmente concorreu como vice de Pablo Marçal e depois assumiu a candidatura do partido à Presidência, reiterou que o partido não apoiará nenhum dos candidatos no segundo turno, apesar da participação do empresário na campanha de Flávio Bolsonaro (PL). Em carta aberta divulgada em meio a cobranças por um posicionamento do partido, Avalanche fez críticas ao candidato do PL, a quem acusou de representar uma "pseudodireita", e questionou sua aproximação com partidos do Centrão.

"Tampouco manifesto apoio a Flávio Bolsonaro. Entendo que ele representa uma pseudo-direita e que vem enganando parcela significativa do eleitorado conservador", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Marçal anunciou em 29 de setembro sua entrada na campanha de Flávio, com atuação na elaboração de propostas voltadas ao empreendedorismo. Avalanche, que assumiu a candidatura presidencial do PRTB após o indeferimento do registro de Marçal, renunciou à disputa no dia seguinte e já havia anunciado que não apoiaria nenhum dos candidatos no segundo turno.

Na carta, o dirigente questionou a promessa de integrantes da direita de defender o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Avalanche, Flávio não teria autonomia para enfrentar a Corte, diante de investigações que, conforme sustenta, envolvem o candidato.

"Flávio Bolsonaro não promoverá nenhum impeachment de ministro", afirmou. Avalanche também mencionou o caso Banco Master, o caso Dark Horse e as investigações sobre rachadinhas, registrando no documento que o candidato nega irregularidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do O presidente do PRTB também criticou a aproximação de Flávio com partidos que classificou como integrantes do Centrão, citando PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, MDB e PSD. Avalanche questionou o que essas legendas teriam recebido em troca do apoio ao candidato do PL.

"O que prometeu a essas legendas em troca do apoio? Quem governará o País, caso seja eleito: o presidente ou o Centrão? E o Centrão, que se organizou em torno dele, apoiaria o impeachment de ministros do Supremo?", questionou.

Avalanche chegou a afirmar que o PT estaria, ironicamente, mais distante do sistema político que critica, em razão do alinhamento dos partidos de centro à candidatura de Flávio. Ressaltou, porém, que a avaliação não representa qualquer aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nesse cenário, quem hoje, ironicamente, parece estar de fora do sistema é o Partido dos Trabalhadores, isolado em relação aos partidos do Centro. Que fique claro: isso não significa apoio ao PT", afirmou.

Ao reafirmar a posição de neutralidade no segundo turno, Avalanche disse que o PRTB pretende manter-se como uma terceira via. "Por essa razão, o PRTB, que em breve passará a se chamar Brasileiro, não declara apoio a nenhum dos candidatos do segundo turno. Somos a terceira via", afirmou.